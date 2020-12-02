facebook_pixel
    02 декабря 2020, 17:12

    «Это решение региональных властей». Песков — о решении Белгородской области сделать 31 декабря выходным

    Артур Блянихов

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Белгородской области объявить 31 декабря уходящего года нерабочим днем. Представителя Кремля процитировала «Политика сегодня».

    «Это решение региональных властей. Официально в стране это рабочий день», — напомнил Песков.

    Отмечается, что российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в следующем году 31 декабря будет выходным днем.