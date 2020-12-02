«Это решение региональных властей». Песков — о решении Белгородской области сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Белгородской области объявить 31 декабря уходящего года нерабочим днем. Представителя Кремля процитировала «Политика сегодня».
«Это решение региональных властей. Официально в стране это рабочий день», — напомнил Песков.
Отмечается, что российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в следующем году 31 декабря будет выходным днем.