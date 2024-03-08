Власть 08 марта 2024, 02:25 «Это пособничество». Симоньян прокомментировала предупреждения посольств о терактах в Москве Симоньян: данные о терактах нужно передать спецслужбам, иначе это пособничество РИА «Новости»

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Предупреждения американского и британского посольств о терактах в Москве прокомментировала в Telegram-канале главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что такую информацию нужно передавать по линии спецслужб.

«Недорогие „партнеры“! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, что вы так и сделали. А если нет — то это пособничество», — заявила Симоньян.

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Ранее на официальных сайтах посольства США и МИД Великобритании появилась информация о возможной террористической опасности в Москве 8 и 9 марта. Ведомства предупредили своих граждан, чтобы они не посещали места с большим скоплением людей и внимательнее относились к своему окружению.