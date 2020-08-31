facebook_pixel
    31 августа 2020, 14:31

    «Это подарок судьбы, если так получится». Политолог — о возможной победе оппозиции на выборах в Черногории

    Артур Блянихов

    Профессор Тихоокеанского государственного университета, доктор политических наук Илдус Ярулин обсудил с ИА Ura.ru возможную победу оппозиции на выборах в Черногории.

    По мнению специалиста, в случае победы оппозиции в перспективе будет союз с Сербией, а также появится коалиция, которая заинтересована в развитии отношений с Москвой. Таким образом, Россия получит экономическую выгоду и ей будет проще работать на Балканах.

    «Это подарок судьбы, если так получится (победит оппозиция — прим. ред.)», — отметил собеседник информагентства.

    Новости SMI.FM