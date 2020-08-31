По мнению специалиста, в случае победы оппозиции в перспективе будет союз с Сербией, а также появится коалиция, которая заинтересована в развитии отношений с Москвой. Таким образом, Россия получит экономическую выгоду и ей будет проще работать на Балканах.

«Это подарок судьбы, если так получится (победит оппозиция — прим. ред.)», — отметил собеседник информагентства.