«Это подарок судьбы, если так получится». Политолог — о возможной победе оппозиции на выборах в Черногории
Профессор Тихоокеанского государственного университета, доктор политических наук Илдус Ярулин обсудил с ИА Ura.ru возможную победу оппозиции на выборах в Черногории.
По мнению специалиста, в случае победы оппозиции в перспективе будет союз с Сербией, а также появится коалиция, которая заинтересована в развитии отношений с Москвой. Таким образом, Россия получит экономическую выгоду и ей будет проще работать на Балканах.
«Это подарок судьбы, если так получится (победит оппозиция — прим. ред.)», — отметил собеседник информагентства.