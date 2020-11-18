«Это подается тенденциозно», — заметил Кабулов.

Он напомнил, что действующий лидер США Дональд Трамп собирается вывести не все войска. На территории Афганистана останется около двух с половиной тысяч американских военных. По его словам, у заинтересованных лиц в Кабуле сохраняется надежда, что с приходом Джо Байдена в Белый дом все отменится.