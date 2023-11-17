Эксклюзив 17 ноября 2023, 18:20 «Это необходимость». Политолог рекомендовал снизить возраст для кандидатов в президенты Политолог Ярошенко призвал снизить возраст кандидатов в президенты России Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Право избираться в президенты России имеют граждане страны, достигшие 35 лет. Благодаря этому правилу главой государства становятся люди с жизненным опытом. С другой стороны, есть риск того, что россиянам вместо молодых кандидатов предложат выбирать главу государства исключительно из пожилых политиков. Причины для снижения возрастного ценза «360» подробно перечислил политолог Алексей Ярошенко.

Снижение возраста не повлияет на состоятельность кандидатов

Он отметил, что 34-летний человек сейчас не может баллотироваться в президенты, хотя у него уже есть достаточный багаж накопленного жизненного опыта. Политолог назвал несправедливым возрастной ценз и призвал рассмотреть эту проблему более детально.

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«Чтобы победить, надо заручиться поддержкой партии, заиметь крупную сумму для оплаты избирательной кампании, заручиться поддержкой избирателей. Если человеку удается это сделать, то можно говорить о его состоятельности», — добавил Ярошенко.

Эксперт напомнил, что выборы президента пройдут уже в следующем году. При этом в избирательной кампании не будут участвовать россияне, не имевшие гражданства СССР.

«Это наталкивает на мысль, что призрак Советского Союза ходит за нами», — обратил внимание политолог.

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Молодежи надо предложить кандидатов без «фантомных болей» по СССР

Собеседник «360» призвал снизить возраст кандидатов до 30 лет, чтобы открыть дорогу гражданам 1991–1994 годов рождения.

«Иначе молодежи опять предложат „совковых динозавров“, и она не придет на выборы. Поэтому, прежде всего, власть заинтересована в снижении возрастного ценза», — заключил эксперт.

По информации СМИ, выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Сенаторы назначат эту дату во время на заседании 13 декабря. Официально эту информацию пока не подтвердили.