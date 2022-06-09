«Это не угроза». Путин предупредил, что иностранные компании пожалеют об уходе из России

Иностранные компании, которые решили прекратить работу в России, пожалеют о таком шаге, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что некоторые из ушедших фирм осознали, что это было опрометчиво.

«В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют, не потому что мы кому-то угрожаем», — сказал глава государства на встрече с молодыми предпринимателями на ВДНХ в Москве.

Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, кроме того, в стране есть огромные возможности для роста.

«И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления того внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений», — добавил президент.

По мнению Путина, в дальнейшем Россия должна стремиться улучшать демографическую ситуацию, заботиться об экологии, развивать квантовые технологии и двигаться вперед в сфере больших данных. Двигаясь по этому пути, страна сможет улучшить качество жизни населения, отметил он.