18 января 2023, 14:29
«Это не пройдет даром». Путин предупредил о последствиях преступлений властей Украины
Путин: Россия продолжит фиксировать преступления властей Украины против населения и церкви
Россия продолжит фиксировать преступления, которые власти Украины совершают против мирного населения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. Глава государства подчеркнул, что этой работой занимается Следственный комитет — ведомство обобщает материалы и дает им правовую оценку.
«Фиксировать то, что они творят, особенно с гражданским населением, — это обязательно нужно. И мы будем это делать. И дальше по этому пути обязательно пойдем», — сказал президент.
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Отдельно Путин отметил противоправные действия украинских властей против Русской православной церкви. Российский лидер подчеркнул, что в этой стране большое количество людей дают правильную оценку политике киевских «властителей». Он упомянул и воссоздание в ВСУ заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны.
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«Это все не пройдет им даром. У меня сомнений нет», — подчеркнул Путин.
Владимир Путин
Украина
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