«Это не ошибка». В Совфеде сочли провокацией появление «ЧР Ичкерия»* на украинских картах Apple

Указание Чечни в украиноязычных картах Apple Maps под названием, которое использовалось террористами, является не ошибкой, а провокацией. Такое мнение «360» высказал первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Пользователи ранее заметили, что в картах Apple на украинском языке Чечня указана как «Чеченская Республика Ичкерия»*. Такое наименование использовалось в 1990-е годы боевиками, которые добивались выхода Чечня из состава России. ЧРИ* включена в список террористических организаций, запрещенных в РФ.

Джабаров выразил уверенность, что появление такого названия на украиноязычных картах от «яблочной» американской компании неслучайно.

«Это не ошибка, это провокация. Понятно, для чего — опять попытаться вбить клин в отношения Чеченской Республики с федеральным центром», — заявил сенатор.

Парламентарий отметил, что сейчас на Украине много подобных провокаций, поэтому относиться к ним надо спокойно.

«Пусть они зададут вопрос, как называется эта республика, главе Чечни Рамзану Кадырову. Я думаю, что он им ответит достойно», — сказал Джабаров.

Непризнанная республика появилась после распада СССР на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР. После второй чеченской войны она была ликвидирована.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ