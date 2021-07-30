«Это не наше дело». Кремль оценил решение Байдена встретиться с Тихановской

Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской является суверенным правом американского лидера, это не влияет на ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Байден в среду принял Тихановскую в Белом доме. Оппозиционерка рассказала, что попросила президента США помочь Белоруссии перейти к демократии ненасильственным путем.

«Здесь вопрос один — кого представляет госпожа Тихановская», — отметил Песков.

Встречи Байдена — это его суверенное право, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Поэтому Россия не может, не собирается и не имеет возможности в это вмешиваться, указал он.

«Это не наше дело», — подытожил Песков, которого процитировало РИА «Новости».

Экс-кандидат в президенты Белоруссии гостит в Соединенных Штатах США уже вторую неделю. Ее визит проходит по приглашению Госдепа. Она уже успела встретиться с рядом высокопоставленных лиц, сенаторами и конгрессменами, а также с белорусской диаспорой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее высмеяла Тихановскую после того, как та рассказала, что Байден угостил ее печеньками.