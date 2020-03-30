    30 марта 2020, 00:39

    «Это не игра». Медведев попросил россиян сохранять самоизоляцию

    Анастасия Кукова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к гражданам России с просьбой внимательно отнестись к словам президента и проявить самодисциплину, если они не хотят введения более жестких мер.
    «Это не игра». Медведев попросил россиян сохранять самоизоляцию

    Чтобы избежать неприятного сценария, Медведев попросил сограждан покидать квартиру или дачу только при крайней необходимости.

    «Распространение в России удается сдерживать, но нужно быть готовым и к неблагоприятному сценарию, который потребует более жестких мер. Чтобы этого не случилось, надо сидеть дома», — заявил Медведев.

    Медведев добавил, что в сложившейся ситуации особенно важно не поддаваться панике и заверил, что все необходимые меры по борьбе с коронавирусом принимаются.

    «Это не голливудский триллер, а реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — подчеркнул зампред Совбеза.

    Дмитрий Медведев признал, что экономические вопросы важны, но сейчас главное — здоровье людей.