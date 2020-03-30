«Это не игра». Медведев попросил россиян сохранять самоизоляцию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к гражданам России с просьбой внимательно отнестись к словам президента и проявить самодисциплину, если они не хотят введения более жестких мер.

Чтобы избежать неприятного сценария, Медведев попросил сограждан покидать квартиру или дачу только при крайней необходимости.

«Распространение в России удается сдерживать, но нужно быть готовым и к неблагоприятному сценарию, который потребует более жестких мер. Чтобы этого не случилось, надо сидеть дома», — заявил Медведев.

Медведев добавил, что в сложившейся ситуации особенно важно не поддаваться панике и заверил, что все необходимые меры по борьбе с коронавирусом принимаются.

«Это не голливудский триллер, а реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — подчеркнул зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев признал, что экономические вопросы важны, но сейчас главное — здоровье людей.