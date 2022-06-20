Член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков обсудил с «Известями» решение Совета Евросоюза продлить ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя еще на год.

«Это кризис жанра на фоне всего происходящего. У них там, видимо, есть определенная табличка по санкциям против России, против регионов, против физических и юридических лиц РФ», — цитирует парламентария RT.

По его словам, санкции ЕС не оказали никакого влияния на развитие Крыма. Сенатор подчеркнул, что полуостров бурно развивается и на ограничительные меры там не обращали и не обращают внимания.