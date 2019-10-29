«Это конвульсии Соединенных Штатов», — заметил член Совфеда по международным делам.

По его словам, Вашингтон понимает, что не может помешать строительству газопровода, поэтому на последнем издыхании и звучат подобные заявления. Таким образом, американские партнеры борются с конкурентами, которые могут обеспечить европейские страны надежными поставками голубого топлива. По мнению парламентария, все это выглядит крайне нелицеприятно для Соединенных Штатов.