«Это конвульсии США». Сенатор Цеков — о призыве ввести санкции против «Северного потока — 2»
Сенатор Сергей Цеков обсудил с RT предложение американского конгрессмена Энди Барра ввести пакет ограничительных мер в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, которые играют ключевую роль в реализации российского проекта «Северный поток — 2».
«Это конвульсии Соединенных Штатов», — заметил член Совфеда по международным делам.
По его словам, Вашингтон понимает, что не может помешать строительству газопровода, поэтому на последнем издыхании и звучат подобные заявления. Таким образом, американские партнеры борются с конкурентами, которые могут обеспечить европейские страны надежными поставками голубого топлива. По мнению парламентария, все это выглядит крайне нелицеприятно для Соединенных Штатов.