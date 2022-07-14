«Это явно мания величия». Захарова прокомментировала выпады главы МИД Великобритании Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стремится реализовать свои неуемные амбиции в ходе борьбы за должность премьер-министра страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она объяснила антироссийские высказывания главы британского внешнеполитического ведомства.

«Это явно мания величия второразрядного политика. Все это делается вместо того, чтобы заняться решением проблем собственной страны, а их немало», — пояснила Захарова. По ее словам, вместо решения проблем Британии, Трасс занимается антироссийской риторикой.

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Представитель МИД добавила, что многие пытались «победить» Россию за ее многовековую историю и отметила, что умные учатся на своих ошибках. «Лиз Трасс — на своих», — резюмировала Захарова.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства прошла в третий тур выборов нового премьер-министра страны. Лидером промежуточного голосования остается экс-глава Минфина Риши Сунак.