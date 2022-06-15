«Это игра не по правилам». Захарова назвала причину роста цен на продовольствие и энергоресурсы

Цены на продовольствие и энергоресурсы в мире начали расти еще задолго до событий на Украине. Кризис спровоцировала пандемия и политика Запада. Об этом в интервью «360» на ПМЭФ-2022 рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Санкции — игра не по правилам

К росту цен на энергоресурсы привели действия Запада. В частности, односторонние санкции США и то, какую недальновидную политику в последние годы проводил ЕС, напомнила Захарова.

Санкции — это манипулятивный курс в отношении энергоресурсов, игра не по правилам, что стимулировало нестабильность цен. Это неправильный курс того же ЕС в отношении запасов энергоресурсов, их закупки. Это вызывало цунамиобразный рост цен на энергоносители Мария Захарова официальный представитель МИД РФ.

Кризис продовольствия

Ситуация с продовольствием в мире начала осложняться из-за пандемии. Россия здесь ни при чем, как бы того ни хотелось Западу.

«Это не вопрос тягостных раздумий, это вопрос цифр и фактов. Если предаваться фантазиям, как это делают в Вашингтоне, то мы далеко не уедем. Нужно опираться на цифры. Компании агропромышленного комплекса могут сказать вам, что ситуация с продовольствием стала осложняться из-за пандемии», — сказала она.

Цены на продовольствие во всем мире начали расти еще до событий на Украине, отметила она.

«До начала спецоперации индекс цен на продовольствие вырос на 50%. 2021 год — цены на пшеницу выросли на 25%, к февралю — на 31–62%. Кукуруза за два последних года подорожала на 162%, а рапс — на 175%», — заявила Захарова.