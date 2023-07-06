Власть 06 июля 2023, 23:36 «Это фейк». Захарова опровергла данные о встрече Лаврова с экс-чиновниками США Представитель МИД Захарова назвала ложными данные о встрече Лаврова с экс-чиновниками США РИА «Новости»

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Сведения о секретных переговорах экс-чиновников США главой МИД РФ Сергеем Лавровым по Украине являются фейком. Об этом официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова написала в Telegram-канале.

«Это дезинформация. Фейк, запущенный в западные СМИ», — написала она.

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По данным телеканала NBC, бывшие американские чиновники провели секретные переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, в ходе которых заложили основу для переговоров по завершению конфликта на Украине. Встреча якобы произошла в Нью-Йорке еще в апреле.

По данным телеканала, в ходе переговоров стороны обсудили судьбу новых российских регионов и искали ответы на вопросы, по которым Россия и Украина могли бы достичь договоренностей.

Глава МИД РФ ранее заявил, что Россия в конфликте на Украине ведет борьбу не за территории, а за русских людей и свою историю.