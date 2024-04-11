Власть 11 апреля 2024, 21:48 «Это чушь». Путин оценил заявления о возможном нападении России на Запад Путин назвал чушью заявления Запада об угрозе нападения со стороны России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявления, что Россия может напасть на Запад являются чушью, которую раздувают для оправдания расходов на Украину. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Это чушь, нужная правящим кругам, для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине», — сказал он.

Реклама

По словам Путина, это главная причина, почему европейские и американские союзники Украины продолжают раздувать эту тему, демонстрируя агрессивную политику со стороны России.

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле белорусского коллегу Александра Лукашенко, который сегодня прибыл в Москву. В ходе переговоров российский лидер заявил, Россия всегда решала все споры с Украиной дипломатическими путями.