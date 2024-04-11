11 апреля 2024, 21:48
«Это чушь». Путин оценил заявления о возможном нападении России на Запад
Путин назвал чушью заявления Запада об угрозе нападения со стороны России
Заявления, что Россия может напасть на Запад являются чушью, которую раздувают для оправдания расходов на Украину. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Это чушь, нужная правящим кругам, для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине», — сказал он.
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По словам Путина, это главная причина, почему европейские и американские союзники Украины продолжают раздувать эту тему, демонстрируя агрессивную политику со стороны России.
Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле белорусского коллегу Александра Лукашенко, который сегодня прибыл в Москву. В ходе переговоров российский лидер заявил, Россия всегда решала все споры с Украиной дипломатическими путями.
Владимир Путин
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