«Это была самая интересная работа!». Экс-губернатор Петербурга оценил свою должность

«Это была не только самая сложная, но и самая интересная работа! Большой город, полный комплекс всех направлений: строительство, образование, здравоохранение, энергетика. То есть абсолютно все, что вмещает в себя настоящий мегаполис. Думаю, и сейчас можно посмотреть на то, что нам удалось сделать, и оценить эти объемы: новые магистрали, мосты, фасады, пешеходные улицы, благоустроенные дворы…», — пояснил он.

Экс-губернатор напомнил, что администрации приходилось принимать решения, когда общество находилось в «очень тяжелом финансовом состоянии».

«Бюджет тогда не мог позволить себе многое, нужно было еще договариваться с организациями, бизнесом, чтобы они тоже участвовали в жизни города. Переговоры были непростые», — уточнил он.

Яковлев обратил внимание на то, что петербуржцы долго не соглашались «платить за свет, газ, тепло».

«Это были самые неприятные вопросы. Если вы помните, то в конце 1990-х годов тарифы на коммунальные услуги даже близко не соответствовали ни экономике, ни хоть каким-то стандартам. Но и у людей денег не было, дорожили каждой копейкой! Поэтому любое повышение тарифов воспринималось в штыки», — заметил экс-губернатор.

Бывший глава Петербурга подчеркнул, что старался быть открытым для горожан и «отвечать на любые вопросы, пусть самые неудобные».

По его словам, первый срок был сложным из-за авторитета Анатолия Собчака, но пойти на него казалось необходимым. Во время второго срока Яковлев чувствовал поддержку народа.

Он также заявил, что некоторые незавершенные им проекты нельзя было сделать в короткие сроки. Экс-губернатор привел в пример Ледовый дворец, две набережные, новые мосты и проектные работы по строительству Западного скоростного диаметра.

«Но были и те, которые необходимо было начать, чтобы закончили уже другие. Взять хотя бы кольцевую автодорогу. Было ясно, что за свой срок я не успею ее закончить, но тогда было важно сделать первые шаги. Сейчас без кольцевой наш город просто невозможно представить!» — пояснил Яковлев.