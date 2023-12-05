Власть 05 декабря 2023, 02:55 «Это был долгий разговор». Явлинский предложил Путину стать переговорщиком по Украине РБК: Явлинский объяснил предложение стать посредником в переговорах по Украине РИА «Новости»

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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский сообщил, что готов взять на себя роль переговорщика в украинском конфликте и сделал такое предложение президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам политика, самое главное сейчас — договориться о прекращении огня. После этого можно приступить к дальнейшим переговорам. Явлинский признался, что во время встречи с Путиным предложил ему стать посредником в таких переговорах.

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«Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов», — заявил Явлинский.

Политик рассказал, что на встрече приводил аргументы за скорейшее прекращение огня, а президент задавал серьезные уточняющие вопросы. По словам Явлинского, «это был глубокий и долгий разговор».

По мнению Явлинского, сейчас шансы на мирное урегулирование значительно выше, чем несколько месяцев назад. Украинское контрнаступление захлебнулось, начался конфликт на Ближнем Востоке, в Киеве растет внутренняя напряженность и политическое противостояние. Это значит, что мирное урегулирование скоро начнет казаться единственным решением. Политик отметил, что каждый день откладывания переговоров стоит человеческих жизней.

Ранее стало известно, что Владимир Путин встретился с Григорием Явлинским 26 октября 2023 года. Политики обсудили специальную военную операцию и проблемы российской экономики.