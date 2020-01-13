«Это очень большие подвижки, что в одном городе в одном месте присутствуют Хафтар и Саррадж. <…> Это большой шаг вперед», — заметила специалист.

Она напомнила, что последний раз ливийские лидеры встречались в Абу-Даби до наступления сил Хафтара на Триполи. На прошлой неделе планировалось, что они встретятся в Риме. Однако Саррадж отказался лететь туда, когда узнал, что итальянский премьер встретился сначала с Хафтаром.

По мнению арабиста, большой прогресс, что обе стороны согласились на прекращение огня. Она назвала это победой российско-турецкой дипломатии, но предпочла не делать каких-либо прогнозов, поскольку ситуация остается очень непростой.

«Уже несколько раз они уже договаривались, потом все договоренности слетали. <…> Мы даже не знаем, подпишут ли они оба документ. Пока есть вариант, что будут подписывать документ их представители. Поэтому очень много вопросов», — констатировала Беленькая.