  • «Это безобразие»: Милонова возмутила одежда для школьников из ЦУМа

    06 сентября 2019, 17:21

    Ольга Чеснокова

    Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил колоссальное расслоение в обществе по уровню достатка и предложил ввести единые стандарты внешнего вида школьников. Его слова процитировало ИА НСН.

    Будущее без оценок. Почему «убийство» школьных экзаменов — плохая идея

    Подробнее

    Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения России Ольге Васильевой.

    «Реклама идет: Одень детей в ЦУМе. Ботинки — 30 тысяч рублей, ранец — 30 тысяч… Это безобразие. Родителей, которые одевают своих детей в ЦУМе, нужно лишать родительских прав», — завил Милонов.

    Он считает, что в российских школах необходимо принять единый стандарт школьной формы. По его словам, сейчас не советское время. Необязательно ограничиваться только штанами и рубашкой.

    «Это будет бренд-бук. Это необязательно только штанишки и рубашка, как было в советские времена. На выбор будут платья и передники, но это будет опрятно, даже, быть может, чуть торжественно», — процитировал «Царьград» слова Милонова.