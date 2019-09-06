«Это безобразие»: Милонова возмутила одежда для школьников из ЦУМа

Будущее без оценок. Почему «убийство» школьных экзаменов — плохая идея Подробнее

Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения России Ольге Васильевой.

«Реклама идет: Одень детей в ЦУМе. Ботинки — 30 тысяч рублей, ранец — 30 тысяч… Это безобразие. Родителей, которые одевают своих детей в ЦУМе, нужно лишать родительских прав», — завил Милонов.

Он считает, что в российских школах необходимо принять единый стандарт школьной формы. По его словам, сейчас не советское время. Необязательно ограничиваться только штанами и рубашкой.

«Это будет бренд-бук. Это необязательно только штанишки и рубашка, как было в советские времена. На выбор будут платья и передники, но это будет опрятно, даже, быть может, чуть торжественно», — процитировал «Царьград» слова Милонова.