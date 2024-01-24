Власть 24 января 2024, 00:18 «Это агония». Захарова назвала указ Зеленского об исторических территориях абсурдным Захарова: Украину при Зеленском разрушили и разворовали, его указ — это агония РИА «Новости»

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Указ президента Украины Владимира Зеленского «об исторически населенных украинцами территориях РФ» — это абсурдный документ. Такое мнение в интервью РБК высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это агония. <…> Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. <…> Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки», — заявила Захарова.

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Дипломат отметила, что в стране продано и вывезено «буквально все», у киевского режима уже никогда не будет реальных достижений.

Зеленский 22 января издал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По мнению главы киевского режима, документ призван вернуть «правду об историческом прошлом ради украинского будущего».