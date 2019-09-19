Президент Эстонии Керсти Кальюлайд трезво оценила обстановку на Украине, и поэтому заявила об усталости Европы от Киева. Так считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Президент Эстонии трезво оценила происходящее на Украине, сообщив об усталости Европы от отсутствия прогресса в этой стране», — написал Пушков в Twitter.

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Франция, Италия, Австрия не собираются включать Украину в состав Евросоюза. А теперь и Таллин устал от нее. Это показательные мотивы, отметил Пушков.

Ранее Кальюлайд дала интервью украинским СМИ. В беседе с журналистами она заявила, что в Европе наблюдается усталость от Украины. Причина этого кроется в нежелании Киева следовать советам Запада, отметила газета «Взгляд».