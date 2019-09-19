  • Эстония трезво оценила происходящее на Украине — Пушков

    19 сентября 2019, 12:32

    Алена Макаренко

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд трезво оценила обстановку на Украине, и поэтому заявила об усталости Европы от Киева. Так считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
    Эстония трезво оценила происходящее на Украине — Пушков

    «Президент Эстонии трезво оценила происходящее на Украине, сообщив об усталости Европы от отсутствия прогресса в этой стране», — написал Пушков в Twitter.

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    Франция, Италия, Австрия не собираются включать Украину в состав Евросоюза. А теперь и Таллин устал от нее. Это показательные мотивы, отметил Пушков.

    Ранее Кальюлайд дала интервью украинским СМИ. В беседе с журналистами она заявила, что в Европе наблюдается усталость от Украины. Причина этого кроется в нежелании Киева следовать советам Запада, отметила газета «Взгляд».