Эстония пойдет на попятную. Депутат Швыткин усомнился, что убийцу Дугиной выдадут России

Россия направит Эстонии информацию о необходимости задержания предполагаемой убийцы журналистки Дарьи Дугиной, заявил «360» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Депутат допустил, что эстонские власти не станут принимать меры для задержания гражданки Украины.

По словам Швыткина, данные передадут по линии Интерпола.

«По всем нормам международного права они (эстонские власти — прим. ред.) должны принять меры к ее розыску и в последующем экстрадиции в РФ для предания суду», — рассказал Юрий Швыткин. Он усомнился в том, что власти Эстонии станут это делать.

«Считаю, что они не будут предпринимать должных действий по ее розыску, а тем более — экстрадиции в нашу страну. К великому сожалению», — добавил парламентарий.

По словам Швыткина, убийство Дарьи Дугиной не должно остаться безнаказанным. Он призвал оставить за скобками те меры, которые могут принять в отношении убийц.

В понедельник ФСБ сообщила, что убийство журналистки Дугиной раскрыли. По версии правоохранителей, за ним стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей назвали 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк. После совершения преступления предполагаемая убийца уехала из России в Эстонию.