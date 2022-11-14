Власть 14 ноября 2022, 15:32 «Есть, с кем разговаривать». Сенатор Климов — об участии России в саммите G20

Читать 360tv в

Зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов обсудил с ИА НСН слова британского премьера Риши Сунака о том, что на предстоящем саммите G20 Россия подвергнется критике за события, происходящие на Украине.

«Один из участников G20 — это Европейский союз, коллективный участник, он не в счет. Он говорит то же самое, что говорят США. Также мы там состоим», — отметил парламентарий.

Реклама

Он заметил, что остается 10 стран из 18, которые являются стратегическими партнерами России. В частности, речь идет о Китае, Индии и Индонезии.

Реклама

«Есть, с кем разговаривать. На полтора дня 10 лидеров стран, от которых зависит практически все сегодня… Заслуживает серьезного разговора», — добавил собеседник информагентства.