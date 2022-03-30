Зампред думского Комитета по энергетике Валерий Селезнев обсудил с порталом News.ru заявление вице-канцлера ФРГ, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека о том, что Германия не будет платить в рублях за поставляемый Россией природный газ. По его словам, хранилища страны заполнены на 25%.

Селезнев заметил, что 25% — это низкий показатель, а для подготовки к зиме нужно порядка 75%. Депутат подчеркнул, что технологически достигнуть этого показателя очень сложно, поскольку сейчас отбор превышает заполнение.

«Они не успевают даже несмотря на то, что мы не остановили транзит через Украину. Если они хотят загнать себя, то они на верном пути, потому что их политические заявления полностью противоречат экономике. Европейцы голосуют холодильником и кошельком», — отметил парламентарий.

Он предупредил, что они быстро увидят результат подобной популистской политики и будут искать решения вопроса с оплатой в рублях.