Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров признался в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале, что ему не скучно на посту министра на фоне быстрой смены эпох в мировой политике.

«Если коротко: нескучно. Это если говорить об эпохах, через которые я прохожу в своей карьере. Все мы в этих эпохах существовали, видели все эти переходы», — цитирует дипломата ИА Nation News.

Также он охарактеризовал нынешнее поведение Соединенных Штатов на политической арене. Он сравнил его с поведением дворовых хулиганов.

«Все мы в детстве играли во дворе. <…> И всегда во дворе были два-три главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги. <…> Но проходило два, три, четыре года, и эти маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать», — заметил министр.

«Свободная пресса» отметила слова Лаврова о том, что в этой ситуации России «даже подрастать не надо».