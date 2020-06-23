Россиян, которые получают минимальную зарплату, стоит в будущем вообще освободить от НДФЛ. А люди, которые хорошо зарабатывают, налоги должны платить по прогрессивной шкале. Таким мнением с «360» поделился сенатор Совфеда Анатолий Артамонов.

«Те, кому удается иметь высокие доходы, должны платить [НДФЛ] по прогрессивной шкале. Я думаю, что Владимир Владимирович [Путин] все продумал. Это решение просчитанное, как это всегда бывает», — заявил Артамонов.

Собеседник подчеркнул, что Россия после такого решения может пойти по пути дальнейшего внедрения прогрессивной налоговой шкалы. Люди, которые имеют сверхдоходы, никуда не убегут — взимание с них налогов можно отрегулировать.

«Если человеку так сильно повезло, ну пусть он поделится», — подчеркнул сенатор и добавил, что вопрос введения прогрессивной налоговой шкалы обсуждали много лет. Впереди новые решения по борьбе с «серой» зарплатой и теневой экономикой.

Во время своего выступления перед гражданами президент России Владимир Путин предложил повысить НДФЛ до 15% для тех россиян, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Все вырученные средства направят на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Новую налоговую ставку введут с 1 января 2021 года.