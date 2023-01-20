Власть 20 января 2023, 13:09 Эскалацию конфликта на Украине увидели в Кремле Представитель Кремля Песков указал на рост участия НАТО в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Конфликт на Украине усиливается, а участие в нем НАТО продолжает расти. Поэтому говорить о прохождении новой точки эскалации пока не приходится. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что страны Запада, поверившие в возможную победу Украины, сильно пожалеют о своей ошибке.

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«Конфликт действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО», — заявил Песков.

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Представитель Кремля добавил, что об этом свидетельствуют публичные заявления, которые позволяют себе политики западных государств. Это говорит о том, что напряженность серьезно усиливается.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ключевой ситуацию, которая сложилась в украинском конфликте. Он подчеркнул, что только военные поставки входящих в Альянс стран помогут привести к мирному разрешению.

Заместитель пресс-секретаря администрации президента США Оливия Далтон заявила, что власти страны вместе с государствами-союзниками стараются оперативно поставлять необходимые виды вооружений по запросу украинских властей.

В пятницу, 20 января, в Германии проходит очередное заседание координационной группы на базе Рамштайн, где 50 стран решат вопрос о новых поставках оружия украинским военным.