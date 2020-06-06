    06 июня 2020, 21:27

    Еще более 30 тысяч россиян решили голосовать онлайн

    Анастасия Кукова

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что поступило еще 31575 тысяч заявлений россиян, решивших голосовать не по месту регистрации, а в наиболее удобном участке голосования.
    Еще более 30 тысяч россиян решили голосовать онлайн

    Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову. Она также сообщила, что получено 61,5 заявок на голосование по закону о поправке к Конституции с помощью дистанционного электронного голосования и по месту пребывания в рамках механизма «Мобильный избиратель».

    «С 5 июня начался сбор заявлений. По состоянию на 15:00 сегодняшнего дня принято 61 тысяч 518 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании, а также о голосовании по месту нахождения. Несмотря на то, что только второй день идет сбор заявлений, все довольно активно», — сказала Памфилова. По ее данным, вне помещения изъявили желание голосовать 4970 граждан по стране.

    Решили голосовать дистанционно более 27959 москвичей и 984 жителей Нижегородской области. Заявления о дистанционном голосовании принимаются только после официального внесения данных в Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».

    Заявления о желании проголосовать за поправки к Конституции онлайн будут приниматься до 21 мая. Дистанционное голосование состоится 25–30 июня.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, изменения в основной закон России будут внесены только если россияне поддержат поправки.