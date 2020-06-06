Еще более 30 тысяч россиян решили голосовать онлайн

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что поступило еще 31575 тысяч заявлений россиян, решивших голосовать не по месту регистрации, а в наиболее удобном участке голосования.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову. Она также сообщила, что получено 61,5 заявок на голосование по закону о поправке к Конституции с помощью дистанционного электронного голосования и по месту пребывания в рамках механизма «Мобильный избиратель».

«С 5 июня начался сбор заявлений. По состоянию на 15:00 сегодняшнего дня принято 61 тысяч 518 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании, а также о голосовании по месту нахождения. Несмотря на то, что только второй день идет сбор заявлений, все довольно активно», — сказала Памфилова. По ее данным, вне помещения изъявили желание голосовать 4970 граждан по стране.

Решили голосовать дистанционно более 27959 москвичей и 984 жителей Нижегородской области. Заявления о дистанционном голосовании принимаются только после официального внесения данных в Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».

Заявления о желании проголосовать за поправки к Конституции онлайн будут приниматься до 21 мая. Дистанционное голосование состоится 25–30 июня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, изменения в основной закон России будут внесены только если россияне поддержат поправки.