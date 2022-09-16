ЕС оставил беднейшие страны мира без удобрений из России | 360°

Власть 16 сентября 2022, 20:44 Поделиться Telegram

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Viber ЕС оставил беднейшие страны мира без удобрений из России Путин назвал уродливым решение допустить российские удобрения только в ЕС РИА «Новости»

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Снятие ограничений на экспорт только в станы Европы стало беспрецедентным и уродливым решением Еврокомиссии. Как сообщил ТАСС, такую оценку дал президент России Владимир Путин, комментируя отмену санкций на вывоз сельскохозяйственных смесей.

Российский лидер подчеркнул, что своей позицией руководство Евросоюза оставило беднейшие страны мира без возможности улучшить собственный урожай.

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«Это вообще беспрецедентно, это уродливое решение, я бы сказал, со стороны Еврокомиссии, позорное — снять запрет на приобретение наших удобрений, но только для своих стран», — отметил Путин.

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Президент России напомнил, что изначально речь шла о помощи беднейшим странам, над которыми нависла реальная угроза голода. Она появилась из-за непродуманных решений стран ЕС, допустивших создание продовольственного и энергетического кризисов.

«Насоздавали проблем, теперь решают их за чужой счет. Это просто безобразие», — отметил Путин.

Президент выразил надежду на то, что здравый смысл в итоге возьмет верх, а Еврокомиссия признает свою ошибку и пересмотрит решение.

Россия, отметил глава государства, полностью выполняет свои обязательства по организации вывоза украинского зерна. Дополнительные усилия по доставке продовольствия принимает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Остальным участникам соглашения также необходимо сделать все, чтобы продовольствие поступило в страны, которые в нем нуждаются.

На саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин объявил, что страна готова бесплатно передать в развивающиеся страны около 300 тысяч тонн удобрений, которые остаются в портах Евросоюза.

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