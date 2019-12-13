Клинцевич заявил, что Россия готова к продлению санкций ЕС Подробнее

«Вывод можно сделать только один — ЕС все еще находится в заложниках у неверной, я бы даже сказал, ложной оценки причин урегулирования конфликта на юго-востоке Украины…» — уверен он.

Поэтому своим поступком Европа «подлила очередную порцию бензина» в костер, который горит на юго-востоке Украины, заявил Косачев. Политик объяснил свою мысль: санкции в отношении России снова оставили власти Украины вне критики. А значит, они не получают никакой мотивации для выполнения своей части Минских соглашений.

Очередные ограничения «вызывают глубочайшее сожаление», отметил сенатор. После этого он возложил на Евросоюз ответственность за невыполнение Минских соглашений со стороны Киева.

О продлении действия антироссийских санкций объявил 13 декабря председатель Европейского совета Шарль Мишель. Окончательное решение по ограничительным мерам примет Совет Европейского союза.