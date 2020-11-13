«Даже, если протестный электорат Ренато Усатова (молдавский политик — прим. ред.) не обратит внимания на его призыв и проголосует за Додона (действующий лидер Молдавии — прим. ред.), то все равно разница в числе голосов при самом благоприятном раскладе будет где-то пять к четырем, поэтому почва для массовых истерик будет богатая», — заметил собеседник информагентства.

По его словам, на кону стоит не только Молдавия, но и Приднестровье, которое является для Румынии довольно лакомым куском. Вассерман добавил, что Евросоюз будет не прочь уничтожить промышленность этой республики, поскольку всегда с большой охотой ликвидирует конкурирующие производства. В качестве примера специалист привел Украину.

«Поэтому для ЕС Приднестровье — кость в горле, а поскольку экспорт из этой республики идет через Молдавию, а сама республика зажата между Молдавией и Украиной, ЕС несомненно поддержит Санду (бывший премьер Молдавии — прим. ред.)», — заключил Вассерман.