Власть 12 февраля 2024, 04:59 ЕС назвали враждебным России объединением Логвинов: Евросоюз стал враждебным России объединением РИА «Новости»

Читать 360tv в

Евросоюз превратился во враждебное России объединение, заявил в беседе с РИА «Новости» исполняющий обязанности постпреда при ЕС Кирилл Логвинов. По мнению дипломата, ожидать перемен после летних выборов депутатов Европарламента не стоит.

«Каких-либо позитивных изменений в политике Евросоюза на российском направлении, тем более в ближайшей перспективе, не ожидаем. Главное, ЕС уже трансформировался во враждебное России объединение», — сказал Логинов.

Реклама

Он добавил, что ЕС продолжит жить противостоянием с Россией. Об этом говорит многое, что происходит в союзе. Среди евродипломатов все чаще звучит идея, что судьба ЕС зависит от исхода спецоперации, добавил постпред.

Ранее стало известно, что в рамках 13-го пакета санкций Евросоюз может ограничить передвижение российских дипломатов государством, в котором они аккредитованы. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия даст незамедлительный ответ, если это произойдет.