Власть 17 ноября 2023, 20:39 «Ерунда». Путин — о выходе России из ЮНЕСКО и ООН Путин назвал ерундой предложения о выходе России из ЮНЕСКО и ООН unsplash.com

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Президент Владимир Путин назвал ерундой предложения о выходе России из ООН и ЮНЕСКО. В этом нет необходимости, сказал глава государства во время выступления на Культурном форуме.

У России хорошие контакты и проекты по линии ЮНЕСКО, отметил президент.

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«Некоторые говорят, нужно из ООН выходить. Ерунда, потому что Россия — основатель этих организаций. Чего ж оттуда выходить?» — подчеркнул Путин.

Он добавил, что ООН и международные организации нужно подстраивать под происходящие в мире изменения.

По словам президента, ответственность за сохранение традиционных ценностей и мирового наследия является важной чертой характера россиян. Путин подчеркнул, что Россия будет сотрудничать со всеми государствами, которые разделяют ее ценности.

Российский лидер отрицательно ответил на вопрос о том, собирается ли РФ закрыть «окно в Европу». Он отметил, что те, кто хочет отгородиться от России, сами себя обкрадывают.