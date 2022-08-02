Сирия, Украина и зерно. Песков раскрыл темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган встретятся 5 августа в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, на Украине, соглашение по зерну и «сверить часы» по его эффективности. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил RT.

«Это и экономика, обсуждение региональных проблем, и Сирия, и Украина, и хорошая возможность сверить часы по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов. Посмотреть, насколько эффективно он работает. И обменяться мнениями по мировым делам», — сказал он.

Переговоры пройдут в Сочи 5 августа. Владимир Путин приедет туда в конце недели, сообщили «Известия». Дмитрий Песков предупредил, что его ждет напряженный график. Президенту России предстоит провести большое количество рабочих совещаний и встреч, которые не попадут в поле зрения общественности.

Соглашения о вывозе зерна в июле подписали ООН, Турция, Украина и Россия. Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы 1 августа.