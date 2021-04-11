Эрдогана позвали в Крым

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пригласили посетить Крым. С таким призывом к турецкому лидеру обратился член крымского парламента Юрий Гемпель. Об этом сообщило РИА «Новости».

Если Эрдоган действительно является мудрым политиком, он должен проявить мужество и посетить полуостров. Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношения отметил, что Крым открыт для гостей.

Россия выстраивает добрососедские отношения и стремится к открытому диалогу со всеми странами, отметил Гемпель.

«К сожалению, со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления», — признал парламентарий.

Турции нужно не только считаться с тем, что Крым де-факто и де-юре является неотъемлемой частью РФ, но и признать этот факт, добавил Гемпель.

Турецким властям нужно развивать экономическое сотрудничество с российским Крымом, а Эрдогану следует обратить внимание на то, как национал-радикальное киевское руководство попирает права человека, устраивая блокады полуострова, отметил депутат.

Президент Турции ранее по итогам переговоров с главой Незалежной Владимиром Зеленским заявил о поддержке саммита «Крымская платформа», на котором Украина планирует обсудить «возвращение Крыма». Помимо Турции, Киев пригласил к участию в саммите США, Британию, Канаду, Литву, Францию и Германию. Мероприятие запланировано на 23 августа.

В Крыму ранее сравнили обещание Эрдогана помочь Украине вернуть контроль над полуостровом с дарами данайцев.

Крым вошел в состав России по результатам народного референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с РФ. Москва неоднократно заявляла, что крымский вопрос после этого окончательно закрыт.