Все новости

Важное

04 сентября 2022, 10:56

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Реклама

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Власть

03 сентября 2022, 13:10

Эрдоган выразил соболезнования из-за смерти Горбачева в телефонном разговоре с Путиным

Кремль: президент Турции Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Путиным

Читать 360tv в

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Турецкий лидер выразил соболезнования по поводу смерти первого президента СССР Михаила Горбачева, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Турции отметил значительный вклад Горбачева в историю России и остального мира.

Реклама

Лидеры двух стран также обсудили достигнутые в Сочи договоренности о развития сотрудничества России и Турции в самых разных сферах. Они подтвердили намерения расширять торгово-экономические связи, в том числе общие стратегические проекты по энергетике.

Реклама

Речь в беседе шла и о конфликте на Украине.

«Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — отметили в Кремле.

Президенты рассмотрели ход реализации зерновой сделки, которую заключили в Стамбуле при посредничестве Эрдогана.

Реджеп Эрдоган

Владимир Путин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама