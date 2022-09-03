Власть 03 сентября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган выразил соболезнования из-за смерти Горбачева в телефонном разговоре с Путиным Кремль: президент Турции Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Путиным РИА "Новости"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Турецкий лидер выразил соболезнования по поводу смерти первого президента СССР Михаила Горбачева, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Турции отметил значительный вклад Горбачева в историю России и остального мира.

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Лидеры двух стран также обсудили достигнутые в Сочи договоренности о развития сотрудничества России и Турции в самых разных сферах. Они подтвердили намерения расширять торгово-экономические связи, в том числе общие стратегические проекты по энергетике.

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Речь в беседе шла и о конфликте на Украине.

«Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — отметили в Кремле.

Президенты рассмотрели ход реализации зерновой сделки, которую заключили в Стамбуле при посредничестве Эрдогана.

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