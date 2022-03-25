Эрдоган: Украина и Россия близки к консенсусу

Украина и Россия близки к достижению договоренностей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он предположил, что в ближайшее время страны могут достичь понимания до четырем основным вопросам. Его слова опубликовал РБК.

Один из пунктов касается вступления Украины в НАТО. Эрдоган отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже сменил риторику по этому вопросу. Раньше тот высказывал решимость вступить в Альянс. Недавно Зеленский начал выступать с заявлениями о возможном отказе от этой идеи.

Эрдоган считает, что стороны могут решить и вопрос о возвращении русскому языку статуса официального.

«На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет», — отметил он.

Другими пунктами, по которым страны могут договориться в ближайшее время, Эрдоган назвал вопросы демилитаризации и коллективной безопасности. Он считает, что Украина делает позитивные шаги в этих направлениях.

Также он обозначил момент, по которому стороны не смогут достичь консенсуса в обозримом будущем. По его мнению, камнем преткновения является отношение стран к решениям Крыма и Донбасса о выходе из состава Украины.