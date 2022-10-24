Эрдоган раскрыл, как часто общается с президентами России и Украины | 360°

Власть 24 октября 2022, 06:22 Эрдоган раскрыл, как часто общается с президентами России и Украины Президент Турции Эрдоган пять раз за месяц общался с Владимиром Путиным РИА "Новости"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что поддерживает постоянный контакт с лидерами России, США и Украины. С Владимиром Путиным за последний месяц он общался пять раз, сообщило агентство Anadolu.

Турецкий президент принял участие во встрече с молодежным крылом Партии справедливости и развития в Центре культуры и конгрессов Анкары. Один молодой человек попросил президента рассказать о создании зернового коридора и прокомментировать заявление Владимира Путина о том, что в Турции появится центр природного газа.

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«Мы находимся в постоянном контакте с мировыми лидерами на протяжении 20 лет, во время моего премьерства и президентства. Только за последний месяц у нас [состоялись] пять встреч с господином Путиным, столько же с Зеленским», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

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С другой стороны, он поддерживает постоянный телефонный контакт с президентом США Джо Байденом.

Переговоры по вывозу зерна из украинских портов организовали в том числе с тем, чтобы посмотреть, сможет ли Турция стать посредником между Украиной и Россией в этот трудный для них период. Кроме того, по словам Реджепа Тайипа Эрдогана, это позволит государству обозначить свое место в мире.