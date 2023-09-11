Власть 11 сентября 2023, 15:43 Эрдоган призвал Запад выполнить обещания, данные России по зерновой сделке Эрдоган: Запад обязан выполнить данные России обещания по зерновой сделке РИА «Новости»

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Запад должен выполнить данные России обещания в вопросе с зерновым соглашением. Требования российской стороны в этом случае ясные и очевидные, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Индии, где проходил саммит G20. Слова турецкого лидера привел телеканал TRT.

«На данном этапе западным странам необходимо принять меры и выполнить свои обещания», — подчеркнул Эрдоган.

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По его словам, Турция подняла вопрос о предложении президента РФ Владимира Путина отправить один миллион тонн зерна. Этот объем могут увеличить в ближайшее время. Однако Запад обязан выполнить свои обязательства.

«Здесь не только зерно, но и удобрения. К вопросу удобрений нельзя относиться легкомысленно», — указал президент Турции.

Он также подчеркнул, что требования России по зерновому соглашению оказались ясными и очевидными. Так как до сих пор есть ряд вопросов, которые РФ считает нереализованными.

«[В России] хотят, чтобы был создан механизм оплаты, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору. Чтобы были сняты ограничения на страхование их судов», — сообщил Эрдоган.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал на важность России в обеспечении мирового рынка зерна. По его словам, этот вопрос поднимался на саммите «Большой двадцатки» в Индии.