18 ноября 2022, 13:40
Эрдоган призвал оживить переговоры для решения конфликта на Украине
Лидер Турции Эрдоган: нужно оживить переговоры для выхода из конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным указал на необходимость оживления переговоров для выхода из украинского конфликта. Об этом написал ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.
Помимо украинской проблемы, Эрдоган и Путин обсудили сотрудничество своих стран и зерновую сделку. Также стороны решили проводить юридические и технические оценки для достижения общих целей по созданию газового хаба.
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Во второй половине дня «будет еще один международный разговор», рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Ранее, 12 ноября, Эрдоган выразил желание на скорые переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по теме разрешения украинского конфликта, сообщило РИА ФАН. Турецкий лидер признался журналистам, что хочет выяснить у Путина," что он думает, какие шаги они предпримут».
В октябре турецкий лидер Эрдоган заявлял, что для Украины даже «самый худший мир» лучше «продолжения войны», писал «Царьград».
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