Власть 04 сентября 2023, 18:02 Эрдоган пригласил Путина в Турцию Президент Турции Эрдоган пригласил Владимира Путина в республику РИА «Новости»

Читать 360tv в

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину в ближайшее время приехать в Турцию. Кадры прощания глав двух стран после переговоров появились в Telegram журналиста канала Павла Зарубина.

«В самое кратчайшее время жду вас у себя», — обратился Эрдоган к Путину, пожимая ему руку.

Реклама

Тот дружелюбно ответил «спасибо большое», но от конкретных обещаний воздержался.

Переговоры Путина и Эрдогана состоялись сегодня в Сочи. В общей сложности они длились три часа. Лидеры России и Турции обсудили сотрудничество стран в разных сферах и, в частности, зерновую сделку. На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин заявил, что возобновление этого соглашения не исключено, но при условии снятия ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.