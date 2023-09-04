04 сентября 2023, 18:02
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Президент Турции Эрдоган пригласил Владимира Путина в республику
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину в ближайшее время приехать в Турцию. Кадры прощания глав двух стран после переговоров появились в Telegram журналиста канала Павла Зарубина.
«В самое кратчайшее время жду вас у себя», — обратился Эрдоган к Путину, пожимая ему руку.
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Тот дружелюбно ответил «спасибо большое», но от конкретных обещаний воздержался.
Переговоры Путина и Эрдогана состоялись сегодня в Сочи. В общей сложности они длились три часа. Лидеры России и Турции обсудили сотрудничество стран в разных сферах и, в частности, зерновую сделку. На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин заявил, что возобновление этого соглашения не исключено, но при условии снятия ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.
Турция
Реджеп Эрдоган
Владимир Путин
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