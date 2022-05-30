Эрдоган предложил Путину подключить ООН к переговорам России и Украины

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщили в канцелярии Эрдогана, передало РИА «Новости».

Турецкий президент в разговоре с Путиным предложил организовать новую встречу в Стамбуле при участии делегаций России, Украины и представителей ООН.

В Кремле накануне подтвердили, что Путин в понедельник проведет разговор с Эрдоганом, сообщала газета «Известия». Позже сообщалось, что лидеры намерены обсудить ситуацию на Украине в контексте проводимой там спецоперации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее опроверг сообщения, что разговор Путина и Эрдогана якобы может пройти в трехстороннем формате. Песков также сообщал, что на понедельник у Путина запланирован еще один международный разговор, передавала «Газета.ru». Эрдоган, в свою очередь, планировал также созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским, писал RT.