Власть 04 сентября 2023, 08:37 Эрдоган обсудит с Путиным поставки газа из России в Европу через Турцию — СМИ ТАСС: Эрдоган и Путин могут обсудить поставки газа из РФ в Европу через Турцию РИА «Новости»

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Поставки российского природного газа из России в Европу через Турцию могут стать темой переговоров турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в политических кругах в Анкаре.

Он отметил, что вопросы этих поставок не менее важны, чем главная тема предстоящих переговоров — зерновая сделка.

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«Речь идет о проекте создания газового хаба на территории Турции», — уточнил собеседник агентства.

Идею создать в Турции хаб, в который можно будет перенаправить утраченный объем транзита через газопровод «Северный поток», в прошлом году озвучил Владимир Путин. Турецкая сторона заверяет, что инфраструктура страны готова к воплощению проекта, однако нужны поправки в законодательство. В апреле уже приняли некоторые решения, касавшиеся, в частности, работы турецкой нефтегазовой компании Botas.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи сегодня, 4 сентября, в середине дня.