Эрдоган и Путин обсудят региональные вопросы 8 января

«В ходе намеченной на 8 января нашей встречи мы детально обсудим широкий спектр вопросов, включая региональные вопросы и [проект] „Турецкий поток“», — произнес турецкий президент.

Эрдоган надеется, что беседа с Путиным будет результативной: удастся добиться режима прекращения огня в Идлибе. Турецкий лидер желает, чтобы бомбы перестали разрушать дома мирных жителей.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал встречу лидеров РФ и Турции в первой декаде января. Эрдоган и Путин должны принять участие в открытии «Турецкого потока». В министерстве иностранных дел Турции сообщили, что запуск газопровода намечен на 8 января.