Эрдоган и Путин обсудят региональные вопросы 8 января
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в его страну президента России Владимира Путина намерен обсудить множество вопросов. В числе прочих будут региональные темы и «Турецкий поток». Заявление было сделано в эфире телеканала CNN Turk.
«В ходе намеченной на 8 января нашей встречи мы детально обсудим широкий спектр вопросов, включая региональные вопросы и [проект] „Турецкий поток“», — произнес турецкий президент.
Эрдоган надеется, что беседа с Путиным будет результативной: удастся добиться режима прекращения огня в Идлибе. Турецкий лидер желает, чтобы бомбы перестали разрушать дома мирных жителей.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал встречу лидеров РФ и Турции в первой декаде января. Эрдоган и Путин должны принять участие в открытии «Турецкого потока». В министерстве иностранных дел Турции сообщили, что запуск газопровода намечен на 8 января.