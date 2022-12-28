Власть 28 декабря 2022, 11:00 ЕР попросила депутатов не материться и не хвастаться предметами роскоши в соцсетях — СМИ РБК: «Единая Россия» попросила депутатов не хвастаться предметами роскоши в соцсетях

Читать 360tv в

Партия «Единая Россия» создала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, написал РБК. Правила распространяются и на поведение в соцсетях. Согласно документу, парламентариям рекомендовали не писать посты в неадекватном состоянии, не использовать жаргонизмы и мат, не хвастаться в них предметами роскоши, экзотичными путешествиями и посещениями дорогих ресторанов.

Кроме того, депутатов попросили не комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без предварительных установок или до озвучивания позиции МИД. Кроме того, комментарии не должны входить в противоречие с официальной позицией государства. Спешить с реакцией на те или иные события в своих соцсетях и комментариях для СМИ тоже не стоит, чтобы ненароком не ввести людей в заблуждение ради «хайпа». Если промах все же случился, нужно немедленно объясниться и принести личные извинения «пострадавшим».

Реклама

Депутатам напомнили: мнение лично о них — это мнение обо всей партии и власти.

Реклама

Всего в кодексе 11 пунктов. Также приводятся примеры нарушений — под рубрикой «Так делать не надо». Упоминается пост депутата-единоросса, призвавшего к насилию в отношении владельцев салонов сотовой связи в Алма-Ате, которые призывали к отставке Нурсултана Назарбаева, на тот момент являвшегося президентом Казахстана. Парламентарий впоследствии удалил пост и извинился за него.