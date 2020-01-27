ЕР отказалась от идеи сдать в интернат детей из уральского села

«Глупым» назвал в свердловском отделении «Единой России» предложение депутата партии Людмилы Борониной, предложившей отправить в интернат детей из села Красная горка. Автобус в соседнюю школу не ходит, и дети ночью пешком добираются по лесу домой.

Об этом пресс-служба регионального отделения партии сообщила РИА «Новости».

«Предложение с интернатом, мягко говоря, глупое. Политик не согласовывала свою инициативу ни с партийным руководством, ни с городскими властями», — отметили в ЕР.

Глава Полевского городского округа Константин Поспелов и секретарь Полевского отделения партии «Единая Россия», глава Полевского городского округа Константин Поспелов сообщил агентству, что проблема уже находится в стадии решения. Но его затрудняет тот факт, что дети из Красной горки учатся в разных школах. Поспелов уточнил, что будет создан рейсовый маршрут, которым будет удобно пользоваться и школьники, и обычные граждане. Скоро он будет ходить с необходимой периодичностью, что позволит решить проблему с учащимися.

«Рейсовый автобус уже ходит по маршруту, но расписание его движения не в полной мере подходит для школьников. Над исправлением этой ситуации мы сейчас и работаем», — сказал Поспелов.

Возмущение жителей села вызвало заявление, сделанное Борониной на заседании комитета по социальной политике думы Полевского городского округа. Сотрудница МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» и координатор проекта «Крепкая семья» предложила вспомнить «старые, добрые советские времена» и отправить детей в интернат.