Власть 25 декабря 2022, 23:55 Эпидемию русофобии на Западе призвали лечить сильными средствами Зампред Совбеза Медведев: эпидемию русофобии на Западе надо лечить сильными средствами

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Русофобию, которая наблюдается на Западе, необходимо лечить сильными средствами. Россию растоптать невозможно, написал в своей статье «Наши люди, наша земля, наша правда» в «Российской газете» заместитель председателя Собвеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что 2022 год и минимум восемь предыдущих лет «прошли под знаком нарастания иррациональной русофобии в западном мире». По его мнению, Европа решила «возродить главного врага», чтобы не отвечать за собственные провалы во время пандемии и экономического кризиса.

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Заместитель председателя Совета Безопасности России отметил, что именно некоторые страны Запада, которые и породили национал-социализм и фашизм, сегодня должны ответить за возрождение нацистской идеологии.

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«Растоптать Россию, расколоть „Русский мир“ или подчинить его чужой воле невозможно. Блудливые руки англосаксов и других стран, „присягнувших тьме“, были коротки даже в самые тяжелые для нас времена.», — подчеркнул Медведев.

Также политик написал, что уходящий 2022 год стал переломным в отношениях России и Запада. Он считает, что европейские страны показали свое истинное лицо, поэтому выстраивать отношения с ними на доверии невозможно.