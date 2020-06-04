Эпидемия коронавируса в Забайкалье: Путин призвал развернуть там военный госпиталь

Заболеваемость COVID-19 в Забайкальском крае заметно выросла, региону нужно помочь с новыми койко-местами. Для этого Владимир Путин поручил Минобороны развернуть там военный госпиталь.

«Динамика там пока сложная и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения», — заявил глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Он напомнил, что у Минобороны уже есть подобный успешный опыт развертывания госпиталей в условиях эпидемии.

Не так давно полевой госпиталь от ведомства появился в дагестанском Буйнакске. Клинику «на колесах» развернули в течение суток. Еще раньше в Красноярском крае Минобороны организовало лагерь на тысячу мест для вахтовиков, у которого подозревали коронавирус.

За прошедшие сутки в России коронавирус подтвердился еще у 8831 человека. В Забайкальском крае к 4 июня выявили 1257 случаев заражения.