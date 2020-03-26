Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал несколько важных заявлений по теме распространения коронавируса в стране. По его словам, эпидемии в России нет.

Он отметил, что в стране ситуация во многом сложилась лучше, чем в других государствах.

«У нас де-факто пока эпидемии нет. И мы надеемся, что и не будет, что удастся ее избежать», — рассказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Песков упомянул и о распоряжении Владимира Путина сделать дни с 28 марта по 5 апреля выходными. По словам представителя Кремля, следующая нерабочая неделя никак не отразится на майских праздниках. Майские каникулы сохранятся.

ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. Печальная статистика сложилась в таких странах, как Италия, Иран, США, Испания и других. По последним данным, в мире более 480 тысяч человек заболели COVID-19. В России зарегистрировано 840 случаев.

Россия принимает серьезные меры для борьбы с коронавирусом. С 27 марта РФ приостановит авиасообщение с другими странами, большинство людей перейдет на удаленку. В Москве и Подмосковье временно перестанут работать рестораны, кафе, парикмахерские. Уже закрыты фитнес-клубы и кинотеатры.